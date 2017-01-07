Помогите с xm18 Как соеденить?. Страница 4 из 5

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сб, 07.01.2017 - 09:50
Колпаков Юрий П...
Не в сети
Заходил: 1 день 13 часов назад
Россия
: Ставропольский край
Регистрация: 14.05.2015 - 16:32
: 1361
Artur3922 пишет:

Здравствуйте. Уважаемые форумчане собираю себе инкубатор. Уже заказал контролер хм 18. Исполнителем будет актуатор, но он работает от 12 в. И от постоянного тока. Встает вопрос как его подключить с диодным мостом?

А при чем тут диодный мост, если нужен блок питания на 12 вольт постоянного тока. Или у вас будет понижающий трансформатор с диодным мостом?
Просмотрите тему, об этом писали не один раз. Нужен блок питания (адаптер 220VAC/12VDC) и два реле на 220 VAC. Ток у адаптера должен быть больше, чем у актуатора, с запасом.

сб, 07.01.2017 - 19:42
Artur3922
Не в сети
Заходил: 2 года 9 месяцев назад
Россия
: Светлоград
Регистрация: 01.01.2017 - 22:44
: 4
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Artur3922 пишет:

Здравствуйте. Уважаемые форумчане собираю себе инкубатор. Уже заказал контролер хм 18. Исполнителем будет актуатор, но он работает от 12 в. И от постоянного тока. Встает вопрос как его подключить с диодным мостом?

А при чем тут диодный мост, если нужен блок питания на 12 вольт постоянного тока. Или у вас будет понижающий трансформатор с диодным мостом?
Просмотрите тему, об этом писали не один раз. Нужен блок питания (адаптер 220VAC/12VDC) и два реле на 220 VAC. Ток у адаптера должен быть больше, чем у актуатора, с запасом.

Нет.собираюсь ставить блок от светодиодов. Я так понимаю после релюшек подключить блок и на актуатор. Вопрос: а как с полярностью на выходе на актуатор у блока?Спасибо за подсказку.

вс, 08.01.2017 - 09:44
Колпаков Юрий П...
Не в сети
Заходил: 1 день 13 часов назад
Россия
: Ставропольский край
Регистрация: 14.05.2015 - 16:32
: 1361
Artur3922 пишет:

Вопрос: а как с полярностью на выходе на актуатор у блока?

А без разницы. Ведь полярность на актуатор будет меняться при каждом включении поворота. Если будете ставить концевики, и лотки пойдут не в ту сторону, то поменяйте полярность.

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  • 60.jpg
вс, 19.02.2017 - 16:51
Сергей Туркс
Не в сети
Заходил: 2 года 10 месяцев назад
россия
: петрозаводск
Регистрация: 19.02.2017 - 14:24
: 1

кто поможет контролер хм18 на мотор три выхода мотор 220 в у него два провода как подключить

вс, 19.02.2017 - 17:30
Колпаков Юрий П...
Не в сети
Заходил: 1 день 13 часов назад
Россия
: Ставропольский край
Регистрация: 14.05.2015 - 16:32
: 1361

Какой мотор? Желательно фото.

вс, 19.02.2017 - 22:15
Artur3922
Не в сети
Заходил: 2 года 9 месяцев назад
Россия
: Светлоград
Регистрация: 01.01.2017 - 22:44
: 4

Вопрос по вентилятору
Собираю вертикальный инкубатор 180*100*80. Хочу поставить в центре боковой стенки один мощный вентилятор с обдувом на стенку и последующим распространением воздушного потока. Подскажите какую мощность выбрать? Будет ли достаточным обдув?

пн, 13.11.2017 - 23:17
yutking
Не в сети
Заходил: 2 года 1 месяц назад
Регистрация: 13.11.2017 - 22:50
: 2

Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, кто может. Такой вопрос:
Купил этот контроллер (xm-18), но использую его для управления камерой для вяления. Необходимо поддерживать 14 градусов и 75% влажность. На реле вентиляции подключен бытовой холодильник. Обнаружил такую проблему: при значениях температуры ниже 19,5 градусов, контроллер начинает работать с точностью до градуса. Т.е. при понижении температуры выдает следующие показания: 20, 19,9, 19,8, 19,7, 19,6, 19,5, 18,5, 17,5, 16,5 и т.д.
Таким образом в моем случае он показывает 13,5 при неработающем холодильнике, включается холодильник при 14,5. Этот переход от 13,5 к 14,5 происходит после того, как температура поскачет взад-вперед раз 10. Прилагаю видео этого процесса (https://yadi.sk/i/s31hKCt13Pfbs2). Сдается мне, что холодильник такого режима работы долго не выдержит...

Понимаю, что этот контроллер создан для инкубаторов, но везде указано, что поддерживает температуру от 0 градусов с точностью 0,1 градуса, поэтому думаю для моих целей также должен подходить. Посоветуйте, кто знает, что с ним можно сделать? Какая-то тонка настройка, замена деталей, термодатчика, перепрошивка?

пт, 12.01.2018 - 09:53
Сергей08011980
Не в сети
Заходил: 1 год 10 месяцев назад
Россия
: Тюмень
Регистрация: 12.01.2018 - 00:05
: 3

Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Собираю инкубатор на контроллере XM 18, столкнулся с проблемой, как подключить тумблер переключения (имеется трёхпозиционный с фиксацией) из автоматического режима в ручной режим, а так же при управлении лотками в ручном режиме, как подключить тумблер (имеется трёхпозиционный с фиксацией) поворота влево или вправо.

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  • dsc0928.jpg
  • dsc0930.jpg
пт, 12.01.2018 - 12:12
Колпаков Юрий П...
Не в сети
Заходил: 1 день 13 часов назад
Россия
: Ставропольский край
Регистрация: 14.05.2015 - 16:32
: 1361
Сергей08011980 пишет:

Собираю инкубатор на контроллере XM 18, столкнулся с проблемой, как подключить тумблер переключения (имеется трёхпозиционный с фиксацией) из автоматического режима в ручной режим, а так же при управлении лотками в ручном режиме, как подключить тумблер (имеется трёхпозиционный с фиксацией) поворота влево или вправо.

На ХМ-18 нажимаете кнопку вверх на 2 сек. и он переходит в режим ручного управления поворотом. Кнопка вверх поворачивает в одну сторону, а вниз в другую. Выключатель поставьте в разрыв цепи питания двигателя, что бы отключать поворот при закладке, мираже, выводе, что бы случайно не включился. Нажатие кнопки ОК возвращает в автоматический режим.

пт, 12.01.2018 - 13:18
Сергей08011980
Не в сети
Заходил: 1 год 10 месяцев назад
Россия
: Тюмень
Регистрация: 12.01.2018 - 00:05
: 3

А нельзя отдельно от контроллера вывести кнопки управления лотками ?

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пт, 12.01.2018 - 13:20
Сергей08011980
Не в сети
Заходил: 1 год 10 месяцев назад
Россия
: Тюмень
Регистрация: 12.01.2018 - 00:05
: 3

Кнопок не хватает на фото, не купил ещё. Сегодня докуплю. Такие же трёх позиционные фиксируемые.

пт, 12.01.2018 - 13:31
Колпаков Юрий П...
Не в сети
Заходил: 1 день 13 часов назад
Россия
: Ставропольский край
Регистрация: 14.05.2015 - 16:32
: 1361
Сергей08011980 пишет:

Кнопок не хватает на фото, не купил ещё. Сегодня докуплю. Такие же трёх позиционные фиксируемые.

Кнопки если и нужны, то двухпозиционный переключатель, причем на два направления, одна просто отключающая и две простые кнопки без фиксации, для включения поворота в одну и в другую сторону. Но на ХМ-18 это всё уже есть, кроме выключателя поворотов.

ср, 07.02.2018 - 12:59
Содикчон
Не в сети
Заходил: 1 год 9 месяцев назад
Таджикистан
: Худжанд
Регистрация: 07.02.2018 - 12:29
: 6

Что делать если контроллер xm18 перестанет работать через 2 часа

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  • 20180207125021.jpg
ср, 07.02.2018 - 14:24
Владимир КИП
Не в сети
Заходил: 1 день 3 часа назад
Россия.
: Белгородская обл. пос. Борисовка
Регистрация: 18.04.2015 - 11:22
: 795
Содикчон пишет:

Что делать если контроллер xm18 перестанет работать через 2 часа

Разблокировка ХМ 18

1- Нажать ОК 2-5 сек чтоб показал ПП
2- Ввести 111 затем нажать ОК
3- Д1 изменить первый параметр : -01
Затем нажать ОК
4- Д2 не нужно менять просто нажать ОК

Правда не знаю с вашим поможет ли ?
Пробуйте.

вс, 11.02.2018 - 15:43
Содикчон
Не в сети
Заходил: 1 год 9 месяцев назад
Таджикистан
: Худжанд
Регистрация: 07.02.2018 - 12:29
: 6

Здравствуйте!!! Владимир! В какое время ввести код во время нормальной работы или во время блокировки? Спосибо большое!

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  • 20180206173242.jpg
вс, 11.02.2018 - 15:46
Содикчон
Не в сети
Заходил: 1 год 9 месяцев назад
Таджикистан
: Худжанд
Регистрация: 07.02.2018 - 12:29
: 6

И который из кнопок (ОК)

вс, 11.02.2018 - 15:54
Колпаков Юрий П...
Не в сети
Заходил: 1 день 13 часов назад
Россия
: Ставропольский край
Регистрация: 14.05.2015 - 16:32
: 1361
Содикчон пишет:

И который из кнопок (ОК)

Нижняя.

пн, 12.02.2018 - 09:01
Содикчон
Не в сети
Заходил: 1 год 9 месяцев назад
Таджикистан
: Худжанд
Регистрация: 07.02.2018 - 12:29
: 6

Не получилось! Не во время работы и нерабочем состоянии. Здравствуйте!!! Владимир! В какое время ввести код во время нормальной работы или во время блокировки? Спосибо большое!

пн, 12.02.2018 - 13:45
Владимир КИП
Не в сети
Заходил: 1 день 3 часа назад
Россия.
: Белгородская обл. пос. Борисовка
Регистрация: 18.04.2015 - 11:22
: 795
Содикчон пишет:

Не получилось! Не во время работы и нерабочем состоянии. Здравствуйте!!! Владимир! В какое время ввести код во время нормальной работы или во время блокировки? Спосибо большое!

То что я выложил для ХМ 18 с таким контролером как у вас я не встречался, наверно к вашему не подходит.

ср, 18.04.2018 - 14:28
ivan kuzin
Не в сети
Заходил: 1 год 8 месяцев назад
Башкортостан
: Стерлитамак
Регистрация: 18.04.2018 - 13:50
: 1

У меня такой инкубатор .могу помочь в подключении .

вс, 29.04.2018 - 13:53
sergeyklass
Не в сети
Заходил: 1 год 8 месяцев назад
Россия
: Ростовская область
Регистрация: 29.04.2018 - 13:40
: 8

Всем привет. Нужна помощь по подключению лотка к контроллеру xm18 ,как в начале темы один в один.
Если можно схему ,а то никак не вдуплю что куда.

вс, 29.04.2018 - 15:46
ВованСидорыч
Не в сети
Заходил: 11 месяцев 5 дней назад
Россия
: Бурундай
Регистрация: 12.07.2016 - 17:06
: 20
sergeyklass пишет:

Всем привет. Нужна помощь по подключению лотка к контроллеру xm18 ,как в начале темы один в один.
Если можно схему ,а то никак не вдуплю что куда.

.

Файлы: 
  • ert.jpg
вс, 29.04.2018 - 16:26
sergeyklass
Не в сети
Заходил: 1 год 8 месяцев назад
Россия
: Ростовская область
Регистрация: 29.04.2018 - 13:40
: 8

Да, моторчик подключал к 220 вольт. А для точной фиксации крайних положений можно поставить дополнительно концевики на размыкание? и как их включить в схему правильно?

вс, 29.04.2018 - 16:42
ВованСидорыч
Не в сети
Заходил: 11 месяцев 5 дней назад
Россия
: Бурундай
Регистрация: 12.07.2016 - 17:06
: 20
sergeyklass пишет:

Да, моторчик подключал к 220 вольт. А для точной фиксации крайних положений можно поставить дополнительно концевики на размыкание? и как их включить в схему правильно?

Время работы поворота выставь минимальное чтобы только лоток съехал с концевика. Плюс несколько секунд запас.

Файлы: 
  • ert1.jpg
вс, 29.04.2018 - 16:58
sergeyklass
Не в сети
Заходил: 1 год 8 месяцев назад
Россия
: Ростовская область
Регистрация: 29.04.2018 - 13:40
: 8

Чет трудно переварить процесс работы.У меня контроллер чуток другой
Чуть схема включения по контактам отличается.

Файлы: 
  • video20-47-19cr.jpg
  • chemapodklyucheniyakontrollera.jpg
вс, 29.04.2018 - 17:10
sergeyklass
Не в сети
Заходил: 1 год 8 месяцев назад
Россия
: Ростовская область
Регистрация: 29.04.2018 - 13:40
: 8

17 и 18 контакт будет 18 и 19 это ясно но как это будет работать пока не доганяю dntknw , главное ничего не замкнуть smile3

Кажется дошло,поправьте если не так :
В исходном состоянии 220 по цепи замкнутых концевиков подается на моторчик и он работает до момента пока лоток не переместится в одно из крайних положений и не разомкнет один из концевиков.
моторчик соответственно остановится. Далее по команде с контроллера право или лево моторчик запустится и съедет соответственно с крайнего положения ,концевик замкнет цепь и моторчик будет работать до момента пока лоток не переместится в противоположное крайнее положение и разомкнет ддругой концевик - цепь опять разорвется и моторчик остановится и так по кругу.

вс, 29.04.2018 - 17:32
ВованСидорыч
Не в сети
Заходил: 11 месяцев 5 дней назад
Россия
: Бурундай
Регистрация: 12.07.2016 - 17:06
: 20
sergeyklass пишет:

17 и 18 контакт будет 18 и 19 это ясно но как это будет работать пока не доганяю dntknw , главное ничего не замкнуть smile3

Проверь между 14 и 15 выводом должна быть перемычка внути прибора. С 18 или 19 вывода подается напряжение на мотор, лоток съезжает с концевика и дальше напряжение на мотор подается через два замкнутых концевика а прибор отключает напряжение. Лотки нажмут на концевик и остановятся.

вс, 29.04.2018 - 17:33
Владимир КИП
Не в сети
Заходил: 1 день 3 часа назад
Россия.
: Белгородская обл. пос. Борисовка
Регистрация: 18.04.2015 - 11:22
: 795
sergeyklass пишет:

Всем привет. Нужна помощь по подключению лотка к контроллеру xm18 ,как в начале темы один в один.
Если можно схему ,а то никак не вдуплю что куда.

Может так понятно будет.

Файлы: 
  • 2018-04-2917-27-37.png
вс, 29.04.2018 - 17:37
Владимир КИП
Не в сети
Заходил: 1 день 3 часа назад
Россия.
: Белгородская обл. пос. Борисовка
Регистрация: 18.04.2015 - 11:22
: 795
ВованСидорыч пишет:
sergeyklass пишет:

Да, моторчик подключал к 220 вольт. А для точной фиксации крайних положений можно поставить дополнительно концевики на размыкание? и как их включить в схему правильно?

Время работы поворота выставь минимальное чтобы только лоток съехал с концевика. Плюс несколько секунд запас.

Это же полное КЗ

Файлы: 
  • 2018-04-2917-34-48.png
вс, 29.04.2018 - 17:38
sergeyklass
Не в сети
Заходил: 1 год 8 месяцев назад
Россия
: Ростовская область
Регистрация: 29.04.2018 - 13:40
: 8

Я вроде понял ,добавил в посте 117 ,проверьте так ли я понял.

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