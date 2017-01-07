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Artur3922 пишет:
Здравствуйте. Уважаемые форумчане собираю себе инкубатор. Уже заказал контролер хм 18. Исполнителем будет актуатор, но он работает от 12 в. И от постоянного тока. Встает вопрос как его подключить с диодным мостом?
Здравствуйте. Уважаемые форумчане собираю себе инкубатор. Уже заказал контролер хм 18. Исполнителем будет актуатор, но он работает от 12 в. И от постоянного тока. Встает вопрос как его подключить с диодным мостом?
А при чем тут диодный мост, если нужен блок питания на 12 вольт постоянного тока. Или у вас будет понижающий трансформатор с диодным мостом?
Просмотрите тему, об этом писали не один раз. Нужен блок питания (адаптер 220VAC/12VDC) и два реле на 220 VAC. Ток у адаптера должен быть больше, чем у актуатора, с запасом.
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Artur3922 пишет:
Здравствуйте. Уважаемые форумчане собираю себе инкубатор. Уже заказал контролер хм 18. Исполнителем будет актуатор, но он работает от 12 в. И от постоянного тока. Встает вопрос как его подключить с диодным мостом?
А при чем тут диодный мост, если нужен блок питания на 12 вольт постоянного тока. Или у вас будет понижающий трансформатор с диодным мостом?
Просмотрите тему, об этом писали не один раз. Нужен блок питания (адаптер 220VAC/12VDC) и два реле на 220 VAC. Ток у адаптера должен быть больше, чем у актуатора, с запасом.
Нет.собираюсь ставить блок от светодиодов. Я так понимаю после релюшек подключить блок и на актуатор. Вопрос: а как с полярностью на выходе на актуатор у блока?Спасибо за подсказку.
Artur3922 пишет:
Вопрос: а как с полярностью на выходе на актуатор у блока?
Вопрос: а как с полярностью на выходе на актуатор у блока?
А без разницы. Ведь полярность на актуатор будет меняться при каждом включении поворота. Если будете ставить концевики, и лотки пойдут не в ту сторону, то поменяйте полярность.
кто поможет контролер хм18 на мотор три выхода мотор 220 в у него два провода как подключить
Какой мотор? Желательно фото.
Вопрос по вентилятору
Собираю вертикальный инкубатор 180*100*80. Хочу поставить в центре боковой стенки один мощный вентилятор с обдувом на стенку и последующим распространением воздушного потока. Подскажите какую мощность выбрать? Будет ли достаточным обдув?
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, кто может. Такой вопрос:
Купил этот контроллер (xm-18), но использую его для управления камерой для вяления. Необходимо поддерживать 14 градусов и 75% влажность. На реле вентиляции подключен бытовой холодильник. Обнаружил такую проблему: при значениях температуры ниже 19,5 градусов, контроллер начинает работать с точностью до градуса. Т.е. при понижении температуры выдает следующие показания: 20, 19,9, 19,8, 19,7, 19,6, 19,5, 18,5, 17,5, 16,5 и т.д.
Таким образом в моем случае он показывает 13,5 при неработающем холодильнике, включается холодильник при 14,5. Этот переход от 13,5 к 14,5 происходит после того, как температура поскачет взад-вперед раз 10. Прилагаю видео этого процесса (https://yadi.sk/i/s31hKCt13Pfbs2). Сдается мне, что холодильник такого режима работы долго не выдержит...
Понимаю, что этот контроллер создан для инкубаторов, но везде указано, что поддерживает температуру от 0 градусов с точностью 0,1 градуса, поэтому думаю для моих целей также должен подходить. Посоветуйте, кто знает, что с ним можно сделать? Какая-то тонка настройка, замена деталей, термодатчика, перепрошивка?
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Собираю инкубатор на контроллере XM 18, столкнулся с проблемой, как подключить тумблер переключения (имеется трёхпозиционный с фиксацией) из автоматического режима в ручной режим, а так же при управлении лотками в ручном режиме, как подключить тумблер (имеется трёхпозиционный с фиксацией) поворота влево или вправо.
Сергей08011980 пишет:
Собираю инкубатор на контроллере XM 18, столкнулся с проблемой, как подключить тумблер переключения (имеется трёхпозиционный с фиксацией) из автоматического режима в ручной режим, а так же при управлении лотками в ручном режиме, как подключить тумблер (имеется трёхпозиционный с фиксацией) поворота влево или вправо.
Собираю инкубатор на контроллере XM 18, столкнулся с проблемой, как подключить тумблер переключения (имеется трёхпозиционный с фиксацией) из автоматического режима в ручной режим, а так же при управлении лотками в ручном режиме, как подключить тумблер (имеется трёхпозиционный с фиксацией) поворота влево или вправо.
На ХМ-18 нажимаете кнопку вверх на 2 сек. и он переходит в режим ручного управления поворотом. Кнопка вверх поворачивает в одну сторону, а вниз в другую. Выключатель поставьте в разрыв цепи питания двигателя, что бы отключать поворот при закладке, мираже, выводе, что бы случайно не включился. Нажатие кнопки ОК возвращает в автоматический режим.
А нельзя отдельно от контроллера вывести кнопки управления лотками ?
Кнопок не хватает на фото, не купил ещё. Сегодня докуплю. Такие же трёх позиционные фиксируемые.
Сергей08011980 пишет:
Кнопок не хватает на фото, не купил ещё. Сегодня докуплю. Такие же трёх позиционные фиксируемые.
Кнопки если и нужны, то двухпозиционный переключатель, причем на два направления, одна просто отключающая и две простые кнопки без фиксации, для включения поворота в одну и в другую сторону. Но на ХМ-18 это всё уже есть, кроме выключателя поворотов.
Что делать если контроллер xm18 перестанет работать через 2 часа
Содикчон пишет:
Что делать если контроллер xm18 перестанет работать через 2 часа
Разблокировка ХМ 18
1- Нажать ОК 2-5 сек чтоб показал ПП
2- Ввести 111 затем нажать ОК
3- Д1 изменить первый параметр : -01
Затем нажать ОК
4- Д2 не нужно менять просто нажать ОК
Правда не знаю с вашим поможет ли ?
Пробуйте.
Здравствуйте!!! Владимир! В какое время ввести код во время нормальной работы или во время блокировки? Спосибо большое!
И который из кнопок (ОК)
Содикчон пишет:
И который из кнопок (ОК)
Нижняя.
Не получилось! Не во время работы и нерабочем состоянии. Здравствуйте!!! Владимир! В какое время ввести код во время нормальной работы или во время блокировки? Спосибо большое!
Содикчон пишет:
Не получилось! Не во время работы и нерабочем состоянии. Здравствуйте!!! Владимир! В какое время ввести код во время нормальной работы или во время блокировки? Спосибо большое!
То что я выложил для ХМ 18 с таким контролером как у вас я не встречался, наверно к вашему не подходит.
У меня такой инкубатор .могу помочь в подключении .
Всем привет. Нужна помощь по подключению лотка к контроллеру xm18 ,как в начале темы один в один.
Если можно схему ,а то никак не вдуплю что куда.
sergeyklass пишет:
Всем привет. Нужна помощь по подключению лотка к контроллеру xm18 ,как в начале темы один в один.
Если можно схему ,а то никак не вдуплю что куда.
.
Да, моторчик подключал к 220 вольт. А для точной фиксации крайних положений можно поставить дополнительно концевики на размыкание? и как их включить в схему правильно?
sergeyklass пишет:
Да, моторчик подключал к 220 вольт. А для точной фиксации крайних положений можно поставить дополнительно концевики на размыкание? и как их включить в схему правильно?
Время работы поворота выставь минимальное чтобы только лоток съехал с концевика. Плюс несколько секунд запас.
Чет трудно переварить процесс работы.У меня контроллер чуток другой
Чуть схема включения по контактам отличается.
17 и 18 контакт будет 18 и 19 это ясно но как это будет работать пока не доганяю , главное ничего не замкнуть
Кажется дошло,поправьте если не так :
В исходном состоянии 220 по цепи замкнутых концевиков подается на моторчик и он работает до момента пока лоток не переместится в одно из крайних положений и не разомкнет один из концевиков.
моторчик соответственно остановится. Далее по команде с контроллера право или лево моторчик запустится и съедет соответственно с крайнего положения ,концевик замкнет цепь и моторчик будет работать до момента пока лоток не переместится в противоположное крайнее положение и разомкнет ддругой концевик - цепь опять разорвется и моторчик остановится и так по кругу.
sergeyklass пишет:
17 и 18 контакт будет 18 и 19 это ясно но как это будет работать пока не доганяю , главное ничего не замкнуть
Проверь между 14 и 15 выводом должна быть перемычка внути прибора. С 18 или 19 вывода подается напряжение на мотор, лоток съезжает с концевика и дальше напряжение на мотор подается через два замкнутых концевика а прибор отключает напряжение. Лотки нажмут на концевик и остановятся.
Может так понятно будет.
ВованСидорыч пишет:
sergeyklass пишет:
Да, моторчик подключал к 220 вольт. А для точной фиксации крайних положений можно поставить дополнительно концевики на размыкание? и как их включить в схему правильно?
Время работы поворота выставь минимальное чтобы только лоток съехал с концевика. Плюс несколько секунд запас.
Это же полное КЗ
Я вроде понял ,добавил в посте 117 ,проверьте так ли я понял.
Зачем мне это?
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А при чем тут диодный мост, если нужен блок питания на 12 вольт постоянного тока. Или у вас будет понижающий трансформатор с диодным мостом?
Просмотрите тему, об этом писали не один раз. Нужен блок питания (адаптер 220VAC/12VDC) и два реле на 220 VAC. Ток у адаптера должен быть больше, чем у актуатора, с запасом.
Нет.собираюсь ставить блок от светодиодов. Я так понимаю после релюшек подключить блок и на актуатор. Вопрос: а как с полярностью на выходе на актуатор у блока?Спасибо за подсказку.
А без разницы. Ведь полярность на актуатор будет меняться при каждом включении поворота. Если будете ставить концевики, и лотки пойдут не в ту сторону, то поменяйте полярность.
кто поможет контролер хм18 на мотор три выхода мотор 220 в у него два провода как подключить
Какой мотор? Желательно фото.
Вопрос по вентилятору
Собираю вертикальный инкубатор 180*100*80. Хочу поставить в центре боковой стенки один мощный вентилятор с обдувом на стенку и последующим распространением воздушного потока. Подскажите какую мощность выбрать? Будет ли достаточным обдув?
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, кто может. Такой вопрос:
Купил этот контроллер (xm-18), но использую его для управления камерой для вяления. Необходимо поддерживать 14 градусов и 75% влажность. На реле вентиляции подключен бытовой холодильник. Обнаружил такую проблему: при значениях температуры ниже 19,5 градусов, контроллер начинает работать с точностью до градуса. Т.е. при понижении температуры выдает следующие показания: 20, 19,9, 19,8, 19,7, 19,6, 19,5, 18,5, 17,5, 16,5 и т.д.
Таким образом в моем случае он показывает 13,5 при неработающем холодильнике, включается холодильник при 14,5. Этот переход от 13,5 к 14,5 происходит после того, как температура поскачет взад-вперед раз 10. Прилагаю видео этого процесса (https://yadi.sk/i/s31hKCt13Pfbs2). Сдается мне, что холодильник такого режима работы долго не выдержит...
Понимаю, что этот контроллер создан для инкубаторов, но везде указано, что поддерживает температуру от 0 градусов с точностью 0,1 градуса, поэтому думаю для моих целей также должен подходить. Посоветуйте, кто знает, что с ним можно сделать? Какая-то тонка настройка, замена деталей, термодатчика, перепрошивка?
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Собираю инкубатор на контроллере XM 18, столкнулся с проблемой, как подключить тумблер переключения (имеется трёхпозиционный с фиксацией) из автоматического режима в ручной режим, а так же при управлении лотками в ручном режиме, как подключить тумблер (имеется трёхпозиционный с фиксацией) поворота влево или вправо.
На ХМ-18 нажимаете кнопку вверх на 2 сек. и он переходит в режим ручного управления поворотом. Кнопка вверх поворачивает в одну сторону, а вниз в другую. Выключатель поставьте в разрыв цепи питания двигателя, что бы отключать поворот при закладке, мираже, выводе, что бы случайно не включился. Нажатие кнопки ОК возвращает в автоматический режим.
А нельзя отдельно от контроллера вывести кнопки управления лотками ?
Кнопок не хватает на фото, не купил ещё. Сегодня докуплю. Такие же трёх позиционные фиксируемые.
Кнопки если и нужны, то двухпозиционный переключатель, причем на два направления, одна просто отключающая и две простые кнопки без фиксации, для включения поворота в одну и в другую сторону. Но на ХМ-18 это всё уже есть, кроме выключателя поворотов.
Что делать если контроллер xm18 перестанет работать через 2 часа
Разблокировка ХМ 18
1- Нажать ОК 2-5 сек чтоб показал ПП
2- Ввести 111 затем нажать ОК
3- Д1 изменить первый параметр : -01
Затем нажать ОК
4- Д2 не нужно менять просто нажать ОК
Правда не знаю с вашим поможет ли ?
Пробуйте.
Здравствуйте!!! Владимир! В какое время ввести код во время нормальной работы или во время блокировки? Спосибо большое!
И который из кнопок (ОК)
Нижняя.
Не получилось! Не во время работы и нерабочем состоянии. Здравствуйте!!! Владимир! В какое время ввести код во время нормальной работы или во время блокировки? Спосибо большое!
То что я выложил для ХМ 18 с таким контролером как у вас я не встречался, наверно к вашему не подходит.
У меня такой инкубатор .могу помочь в подключении .
Всем привет. Нужна помощь по подключению лотка к контроллеру xm18 ,как в начале темы один в один.
Если можно схему ,а то никак не вдуплю что куда.
.
Да, моторчик подключал к 220 вольт. А для точной фиксации крайних положений можно поставить дополнительно концевики на размыкание? и как их включить в схему правильно?
Время работы поворота выставь минимальное чтобы только лоток съехал с концевика. Плюс несколько секунд запас.
Чет трудно переварить процесс работы.У меня контроллер чуток другой
Чуть схема включения по контактам отличается.
17 и 18 контакт будет 18 и 19 это ясно но как это будет работать пока не доганяю , главное ничего не замкнуть
Кажется дошло,поправьте если не так :
В исходном состоянии 220 по цепи замкнутых концевиков подается на моторчик и он работает до момента пока лоток не переместится в одно из крайних положений и не разомкнет один из концевиков.
моторчик соответственно остановится. Далее по команде с контроллера право или лево моторчик запустится и съедет соответственно с крайнего положения ,концевик замкнет цепь и моторчик будет работать до момента пока лоток не переместится в противоположное крайнее положение и разомкнет ддругой концевик - цепь опять разорвется и моторчик остановится и так по кругу.
Проверь между 14 и 15 выводом должна быть перемычка внути прибора. С 18 или 19 вывода подается напряжение на мотор, лоток съезжает с концевика и дальше напряжение на мотор подается через два замкнутых концевика а прибор отключает напряжение. Лотки нажмут на концевик и остановятся.
Может так понятно будет.
Это же полное КЗ
Я вроде понял ,добавил в посте 117 ,проверьте так ли я понял.
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